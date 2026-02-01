En lumière ! Visite guidée architecturale Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence

En lumière ! Visite guidée architecturale

Mardi 24 février 2026 de 14h30 à 15h30. Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Découvrez les secrets des bâtiments des Archives nationales d’outre-mer !

Depuis la lumière de leurs façades, jusqu’à l’obscurité des espaces de conservation, suivez les lignes de fuite de ce lieu au service de la préservation et de la communication de documents uniques depuis 60 ans.



Accompagnés par nos équipes, vous découvrirez au détour de 38 kilomètres linéaires d’archives, l’histoire, les missions et les fonds documentaires des ANOM !



Afin de pouvoir commencer à l’heure, nous vous remercions d’arriver un peu avant le début de la visite.



À partir de 12 ans. .

Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Discover the secrets of the Archives nationales d?outre-mer buildings!

