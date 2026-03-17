En lumière ! Visite guidée architecturale des Archives nationales d’outre-mer Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence

En lumière ! Visite guidée architecturale des Archives nationales d’outre-mer

Mercredi 22 avril 2026 de 10h à 11h. Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 11:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Découvrez les secrets des bâtiments des Archives nationales d’outre-mer ! Accompagnés par nos équipes, vous découvrirez au détour de 38 kilomètres linéaires d’archives, l’histoire, les missions et les fonds documentaires des ANOM !

Depuis la lumière de leurs façades, jusqu’à l’obscurité des espaces de conservation, suivez les lignes de fuite de ce lieu au service de la préservation et de la communication de documents uniques depuis 60 ans.



Afin de pouvoir commencer à l’heure, nous vous remercions d’arriver un peu avant le début de la visite.

À partir de 12 ans .

Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 38 50 anom.aix@culture.gouv.fr

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English :

Discover the secrets of the Archives nationales d?outre-mer buildings! Accompanied by our teams, you’ll discover the history, missions and holdings of the ANOM through 38 linear kilometers of archives!

L’événement En lumière ! Visite guidée architecturale des Archives nationales d’outre-mer Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence