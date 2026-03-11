En mai, fais ce qu’il te plaît ! (2/3) Houplin-Ancoisne

En mai, fais ce qu’il te plaît ! (2/3)

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08 11:35:00

Date(s) :

2026-05-08

11 h 16 h 30

35 min

**Minus Circus**

Compagnie du Bonjour

Cirque de valise slave, marionnettique et musical

6 mois 4 ans

50 places

Réservation sur la billetterie en ligne

Petites Mesdames, Petits Messieurs, bienvenue au Minus Circus ! Linka déverrouille son énorme valise et le chapiteau du Minus Circus se déploie sous vos yeux. Lumière, Musique, la piste s’offre aux danseurs de Kazatchok, à la famille d’acrobates, à l’Homme le plus fort du monde, à la funambule qui danse avec la lune… Sous le nez d’un clown qui porte son rêve à bout de doigt.

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**En mai, fais ce qu’il te plaît !**_

_**1/05 Les forces rondes [2 ans +] par la Compagnie Mélampo**_

_**8/05 Minus Circus [6 mois 4 ans] par la Compagnie du Bonjour**_

_**25/05 Mon petit Michaux [3-8 ans] par la Générale d’Imaginaire**_

11 h 16 h 30

35 min

**Minus Circus**

Compagnie du Bonjour

Cirque de valise slave, marionnettique et musical

6 mois 4 ans

50 places

Réservation sur la billetterie en ligne

Petites Mesdames, Petits Messieurs, bienvenue au Minus Circus ! Linka déverrouille son énorme valise et le chapiteau du Minus Circus se déploie sous vos yeux. Lumière, Musique, la piste s’offre aux danseurs de Kazatchok, à la famille d’acrobates, à l’Homme le plus fort du monde, à la funambule qui danse avec la lune… Sous le nez d’un clown qui porte son rêve à bout de doigt.

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**En mai, fais ce qu’il te plaît !**_

_**1/05 Les forces rondes [2 ans +] par la Compagnie Mélampo**_

_**8/05 Minus Circus [6 mois 4 ans] par la Compagnie du Bonjour**_

_**25/05 Mon petit Michaux [3-8 ans] par la Générale d’Imaginaire**_ .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

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English :

11 a.m. 4:30 p.m

35 min

**Minus Circus

Compagnie du Bonjour

Slavic suitcase circus, puppetry and music

6 months 4 years

50 seats

Reservations via online ticketing

Ladies and gentlemen, welcome to Minus Circus! Linka unlocks her enormous suitcase and the Minus Circus tent unfolds before your very eyes. With lights and music, the arena is open to Kazatchok dancers, a family of acrobats, the strongest man in the world, and a tightrope walker who dances with the moon… Under the nose of a clown who wears his dream on his sleeve.

Mosaïc opening hours: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details about accessibility.

in May, do as you please!

_**1/05: Les forces rondes [2 years +] by Compagnie Mélampo **_

_**8/05 Minus Circus [6 months 4 years old] by Compagnie du Bonjour**_

_**25/05 Mon petit Michaux [3-8 years old] by la Générale d’Imaginaire**_

L’événement En mai, fais ce qu’il te plaît ! (2/3) Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme