En mai, fais ce qu’il te plaît ! (3/3) Houplin-Ancoisne
En mai, fais ce qu’il te plaît ! (3/3) Houplin-Ancoisne lundi 25 mai 2026.
En mai, fais ce qu’il te plaît ! (3/3)
103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 11:00:00
fin : 2026-05-25 11:45:00
Date(s) :
2026-05-25
11 h 16 h 30
45 min
**Mon petit Michaux**
La Générale d’Imaginaire
Théâtre
3-8 ans
30 places
Réservation sur la billetterie en ligne
Mon petit Michaux propose, dans une grande proximité avec les enfants, de tricoter textes, sons et chants pour découvrir l’univers poétique et merveilleux d’Henri Michaux. À langue inédite, instruments inédits ! Découvrez un orgue de verre, des anneaux à mouettes, et d’autres surprises sonores…Une expérience qui appelle à ressentir plutôt qu’à comprendre !
Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.
_**En mai, fais ce qu’il te plaît !**_
_**1/05 Les forces rondes [2 ans +] par la Compagnie Mélampo**_
_**8/05 Minus Circus [6 mois 4 ans] par la Compagnie du Bonjour**_
_**25/05 Mon petit Michaux [3-8 ans] par la Générale d’Imaginaire**_
11 h 16 h 30
45 min
**Mon petit Michaux**
La Générale d’Imaginaire
Théâtre
3-8 ans
30 places
Réservation sur la billetterie en ligne
Mon petit Michaux propose, dans une grande proximité avec les enfants, de tricoter textes, sons et chants pour découvrir l’univers poétique et merveilleux d’Henri Michaux. À langue inédite, instruments inédits ! Découvrez un orgue de verre, des anneaux à mouettes, et d’autres surprises sonores…Une expérience qui appelle à ressentir plutôt qu’à comprendre !
Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.
_**En mai, fais ce qu’il te plaît !**_
_**1/05 Les forces rondes [2 ans +] par la Compagnie Mélampo**_
_**8/05 Minus Circus [6 mois 4 ans] par la Compagnie du Bonjour**_
_**25/05 Mon petit Michaux [3-8 ans] par la Générale d’Imaginaire**_ .
103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr
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English :
11 a.m. 4:30 p.m
45 min
**My little Michaux
La Générale d’Imaginaire
Theater
ages 3-8
30 seats
Reservations through online ticketing
Mon petit Michaux brings children up close and personal, knitting together text, sound and song to discover the wonderful, poetic world of Henri Michaux. A new language requires new instruments! Discover a glass organ, seagull rings and other sonic surprises?an experience that calls for feeling rather than understanding!
Mosaïc open: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m
The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details on the accessibility of activities.
in May, do as you please!
_**1/05: Les forces rondes [2 years +] by Compagnie Mélampo **_
_**8/05 Minus Circus [6 months 4 years old] by Compagnie du Bonjour**_
_**25/05 Mon petit Michaux [3-8 years old] by la Générale d’Imaginaire**_
L’événement En mai, fais ce qu’il te plaît ! (3/3) Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme