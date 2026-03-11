En mai, fais ce qu’il te plaît ! (3/3) Houplin-Ancoisne

En mai, fais ce qu’il te plaît ! (3/3)

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 11:00:00

fin : 2026-05-25 11:45:00

Date(s) :

2026-05-25

11 h 16 h 30

45 min

**Mon petit Michaux**

La Générale d’Imaginaire

Théâtre

3-8 ans

30 places

Réservation sur la billetterie en ligne

Mon petit Michaux propose, dans une grande proximité avec les enfants, de tricoter textes, sons et chants pour découvrir l’univers poétique et merveilleux d’Henri Michaux. À langue inédite, instruments inédits ! Découvrez un orgue de verre, des anneaux à mouettes, et d’autres surprises sonores…Une expérience qui appelle à ressentir plutôt qu’à comprendre !

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**En mai, fais ce qu’il te plaît !**_

_**1/05 Les forces rondes [2 ans +] par la Compagnie Mélampo**_

_**8/05 Minus Circus [6 mois 4 ans] par la Compagnie du Bonjour**_

_**25/05 Mon petit Michaux [3-8 ans] par la Générale d’Imaginaire**_

11 h 16 h 30

45 min

**Mon petit Michaux**

La Générale d’Imaginaire

Théâtre

3-8 ans

30 places

Réservation sur la billetterie en ligne

Mon petit Michaux propose, dans une grande proximité avec les enfants, de tricoter textes, sons et chants pour découvrir l’univers poétique et merveilleux d’Henri Michaux. À langue inédite, instruments inédits ! Découvrez un orgue de verre, des anneaux à mouettes, et d’autres surprises sonores…Une expérience qui appelle à ressentir plutôt qu’à comprendre !

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**En mai, fais ce qu’il te plaît !**_

_**1/05 Les forces rondes [2 ans +] par la Compagnie Mélampo**_

_**8/05 Minus Circus [6 mois 4 ans] par la Compagnie du Bonjour**_

_**25/05 Mon petit Michaux [3-8 ans] par la Générale d’Imaginaire**_ .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

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English :

11 a.m. 4:30 p.m

45 min

**My little Michaux

La Générale d’Imaginaire

Theater

ages 3-8

30 seats

Reservations through online ticketing

Mon petit Michaux brings children up close and personal, knitting together text, sound and song to discover the wonderful, poetic world of Henri Michaux. A new language requires new instruments! Discover a glass organ, seagull rings and other sonic surprises?an experience that calls for feeling rather than understanding!

Mosaïc open: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details on the accessibility of activities.

in May, do as you please!

_**1/05: Les forces rondes [2 years +] by Compagnie Mélampo **_

_**8/05 Minus Circus [6 months 4 years old] by Compagnie du Bonjour**_

_**25/05 Mon petit Michaux [3-8 years old] by la Générale d’Imaginaire**_

L’événement En mai, fais ce qu’il te plaît ! (3/3) Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme