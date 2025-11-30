En marche pour le Téléthon Avezé
En marche pour le Téléthon Avezé dimanche 30 novembre 2025.
En marche pour le Téléthon
Salle des fêtes Avezé Sarthe
Début : 2025-11-30 13:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
L’association « Ami chemin d’Avezé » vous invite pour une randonnée spécial téléthon de 12kms et 6 kms., au programme vente de crêpes, gaufres et boissons chaudes et activités jeux de société. rendez-vous à la salle des fêtes d’Avezé. .
Salle des fêtes Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 80 30 20 84 p-boulard@orange.fr
