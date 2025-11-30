En marche pour le Téléthon Avezé

En marche pour le Téléthon

Salle des fêtes Avezé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 13:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

L’association « Ami chemin d’Avezé » vous invite pour une randonnée spécial téléthon de 12kms et 6 kms., au programme vente de crêpes, gaufres et boissons chaudes et activités jeux de société. rendez-vous à la salle des fêtes d’Avezé. .

Salle des fêtes Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 80 30 20 84 p-boulard@orange.fr

