En mars, cultivons l’égalité ! – Missives : la journée événement
En mars, cultivons l’égalité ! – Missives : la journée événement jeudi 26 mars 2026.
Pour clôturer ce festival, nous vous invitons à la grande journée événement qui aura lieu le jeudi 26 mars 2026 dès 10h30 à la Maison des Réfugiés (10b, rue Henri Ribière 75019 Paris).
Au programme :
10h30-11h30
Atelier proposé par la Maison des Réfugiés et un Centre Paris Anim’
15h-17h
Table ronde : « Mouvements d’engagement, aux côtés des parcours de migrations » avec Wassla, Léna Chavanes, Cie La Tribu d’Essence
17h-18h
Projections de courts-métrages
17h30
Vernissage de l’exposition photo : « Missives : visages et récits de parcours migratoires » des ateliers FLE des Centres Paris Anim’
19h
Représentation seul en scène de la pièce de théâtre Hercule et les missives
Cie La Tribu d’Essence
20h
Mise en voix des lettres des participant·es aux ateliers d’écriture
Événement gratuit et ouvert à tou·tes !
Cette année, le festival « En mars, cultivons l’égalité ! » explore le thème de la migration à travers des expositions, des sorties, des spectacles et un projet central : « Missives : visages et récits de parcours migratoires ». Construit autour d’une pièce impliquant les ateliers Français Langue Etrangère des Centres Paris Anim’, « Missives » donne voix aux récits et émotions liés aux migrations.
Le jeudi 26 mars 2026
de 12h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-26T13:00:00+01:00
fin : 2026-03-26T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-26T12:00:00+02:00_2026-03-26T21:00:00+02:00
https://ligueparis.org/agenda/missives-la-journee-evenement/