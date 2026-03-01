En mars, cultivons l’égalité ! – Missives : la journée événement

Pour clôturer ce festival, nous vous invitons à la grande journée événement qui aura lieu le jeudi 26 mars 2026 dès 10h30 à la Maison des Réfugiés (10b, rue Henri Ribière 75019 Paris).

Au programme :

10h30-11h30

Atelier proposé par la Maison des Réfugiés et un Centre Paris Anim’

15h-17h

Table ronde : « Mouvements d’engagement, aux côtés des parcours de migrations » avec Wassla, Léna Chavanes, Cie La Tribu d’Essence

17h-18h

Projections de courts-métrages

17h30

Vernissage de l’exposition photo : « Missives : visages et récits de parcours migratoires » des ateliers FLE des Centres Paris Anim’

19h

Représentation seul en scène de la pièce de théâtre Hercule et les missives

Cie La Tribu d’Essence

20h

Mise en voix des lettres des participant·es aux ateliers d’écriture

Événement gratuit et ouvert à tou·tes !

Cette année, le festival « En mars, cultivons l’égalité ! » explore le thème de la migration à travers des expositions, des sorties, des spectacles et un projet central : « Missives : visages et récits de parcours migratoires ». Construit autour d’une pièce impliquant les ateliers Français Langue Etrangère des Centres Paris Anim’, « Missives » donne voix aux récits et émotions liés aux migrations.

Le jeudi 26 mars 2026

de 12h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

https://ligueparis.org/agenda/missives-la-journee-evenement/



