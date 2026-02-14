En matière(s) de patrimoine, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

En matière(s) de patrimoine Mercredi 4 mars, 17h00 Musée d’Aquitaine Gironde

5 € – gratuit Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T17:00:00+01:00 – 2026-03-04T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-04T17:00:00+01:00 – 2026-03-04T18:00:00+01:00

Bordeaux ville de pierre… mais pas seulement ! La ville est identifiable par ses formes, matières, textures, couleurs, et bien d’autres choses encore. Cette visite lève le voile sur les savoirs et savoir-faire qui ont permis la matérialité unique du patrimoine bordelais.

Sans réservation

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite commentée dans le nouveau centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial musée d’Aquitaine visite

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux