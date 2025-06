En même temps : Spectacle Adultes et Atelier Culinaire Enfants « Con vivere : manger réver ensemble » Restaurant « Les Darons », camping de la Civelle, 40130 Capbreton Capbreton

En même temps : Spectacle Adultes et Atelier Culinaire Enfants « Con vivere : manger réver ensemble » Samedi 26 juillet, 19h30 Restaurant « Les Darons », camping de la Civelle, 40130 Capbreton Landes

Evénement Gratuit. Spectacle adultes à partir de 13 ans. Jauge limitée à 70 personnes. Réservation conseillée. Atelier culinaire enfants de 5 à 12 ans. limité à 15 participants. Inscription obligatoire.

Début : 2025-07-26T19:30:00 – 2025-07-26T21:00:00

Fin : 2025-07-26T19:30:00 – 2025-07-26T21:00:00

Nous proposons aux vacanciers du camping « La Civelle » à Capbreton une expérience culturelle familiale et originale : Un spectacle pour les adultes « Les gens sont bons en général », pendant que les enfants participent à un atelier culinaire animé par un chef professionnel. À l’issu du spectacle, les familles se retrouvent pour partager les créations culinaires des enfants.

Restaurant « Les Darons », camping de la Civelle, 40130 Capbreton Av. des Biches, 40130 Capbreton Capbreton 40130 La Civelle Landes Nouvelle-Aquitaine 0033619563171 https://www.facebook.com/mecanicatheatre Le camping municipal « La Civelle » à Capbreton est un lieu de vacances emblématique de la côte landaise, situé entre forêt, océan et centre-ville. Géré par la commune, il accueille chaque été un public familial, populaire et intergénérationnel.Pensé comme un lieu de détente mais aussi de vie sociale, « La Civelle » propose une programmation d’animations variées (concerts, tournois sportifs, soirées à thème) à destination des vacanciers, avec une attention particulière portée à l’accessibilité et à la convivialité.

Le restaurant « Les Darons » fait office de lieu central. C’est un espace vivant, ouvert et traversant, à la fois lieu de restauration, de rencontres et de détente. Il est idéalement situé pour accueillir des événements culturels : facilement accessible, équipé pour recevoir du public, doté d’un espace ouvert attenant à la terrasse, dédié aux animations. C’est dans cet espace que nous installerons le spectacle vivant pour les adultes, pendant que les enfants participeront à l’atelier culinaire sous une tente aérée, sur le terrain de pétanque, située à proximité immédiat. Parking devant le Camping.

Le Restaurant se situe à l’entrée du Camping, lieu de la représentation.

L’atelier de cuisine se trouve à 30 mètres du restaurant, sous une tente, en direction de la piscine.

