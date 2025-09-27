EN MER , AU COEUR DE L’OCCITANIA CUP 2025 Sète

Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Promenade en bateaux autour de la régate nationale de l’OCCITANIA CUP 2025 pour une belle découverte d’une régate nationale.Balade bateau moteur USHIP 30 mn /10 eurosorganisé par la SNS (Société nautique de Sète) en partenariat avec USHIP10H/10H30. 10H30/11H. 11H/11H30. 11H30/12H.12H/12H3013H30/14H. 14H/14H30. 14H30/15H.15H/15H30. 15H30/16H. 16H/16H30.16H30/17HCapacité d’accueil 4 persBalade sur le « Laisse dire » voilier de l’associationCap au large équipé pour 4 PMR. 2H /20 euros(PMR contacter Cap au large 06 98 53 81 95)organisé par la SNS (Société nautique de Sète)en partenariat avec CAP AU LARGE.10H/12H. 12H30/14H30.15H/17HCapacité d’accueil 12 pers dont 4 PMRSTAND D’INFORMATION A L’ENTREE DU MOLE SAINT LOUIS OU AU BUREAU DES INSCRIPTIONS .

Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

A boat trip around the OCCITANIA CUP 2025 national regatta is a great way to discover a national regatta.

German :

Bootsfahrt rund um die nationale Regatta des OCCITANIA CUP 2025 für eine schöne Entdeckung einer nationalen Regatta.

Italiano :

Una gita in barca intorno alla regata nazionale OCCITANIA CUP 2025 per conoscere da vicino una regata nazionale.

Espanol :

Un paseo en barco por la regata nacional OCCITANIA CUP 2025 para conocer a fondo una regata nacional.

