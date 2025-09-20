En mission au Fort Carré Fort carre Antibes

En mission au Fort Carré Samedi 20 septembre, 14h00 Fort carre Alpes-Maritimes

Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance sur http://antibes.fr/musees/activites

Saviez-vous que l’armée occupait toujours le Fort Carré au XXe siècle ? À travers des photographies d’archives, venez plonger dans l’univers des militaires. Notre visite sera ponctuée d’exercices doux de « sport santé ».

Visite pour tous les publics – Attention : cette visite se déroule à l’extérieur du Fort Carré. Pour les personnes souhaitant visiter l’intérieur du monument, il est nécessaire de s’inscrire à la « Découverte du Fort Carré »

Fort carre avenue du 11 novembre, 06600 Antibes

