En mode romain : la fibule ancêtre de l’épingle à nourrice, Musée Amphoralis, Sallèles-d’Aude

En mode romain : la fibule ancêtre de l’épingle à nourrice Samedi 23 mai, 17h00 Musée Amphoralis Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Pendant l’année scolaire, à travers deux interventions en classe et deux visites du musée Amphoralis, les élèves vont découvrir la vie et le travail des potiers gallo-romains. L’évocation des vêtements antiques avec les fibres végétales, les plantes tinctoriales et les fibules antiques.

Musée Amphoralis Allée des Potiers, 11590 Sallèles-d’Aude Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie 04 68 46 89 48 http://www.narbovia.fr http://facebook.com/narboviaofficiel;http://instagram.narbovia;http://twitter.narbovia Le musée Amphoralis est un musée de site ouvert en décembre 1992. Il surplombe les vestige d’un atelier de potiers gallo-romains actif du Ie siècle avant JC jusqu’à la fin du IIIe siècle de notre ére. Plusieurs médiations sont proposées autour de l’activité des potiers antique, mais aussi de la nature et l’environnement au sein du parc du site.

La classe, l’œuvre !

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