EN MODELAGE

Rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Seul-en-scène par Thomas Poitevin

Seul-en-scène par Thomas PoitevinLa suite de Thomas joue ses perruques … C’est sans perruque mais toujours avec des personnages doux, durs, drôles, tristes, fous, folles, full de leurs petites névroses partageuses et de leurs grands bazars de caractères.Et vous, et moi, et ces personnages, on se pose tous la même question comment est-ce qu’on peut réussir à vivre ensemble ? Et comme c’est un spectacle, la grosse question en amène d’autres Peut-on regretter secrètement Jacques Chirac et pratiquer le parler inclusif ? … ou encore C ki g perdu tous mes numéros ? .Bref, c’est en modelage, mais je vous promets que c’est riche. Pas gras, mais riche. Comme nous espérons tous l’être un jour ! .

Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie

English :

Seul-en-scène by Thomas Poitevin

L’événement EN MODELAGE Mèze a été mis à jour le 2025-12-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE