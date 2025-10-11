En Musique Conte Courtenay

En Musique Conte Courtenay samedi 11 octobre 2025.

En Musique Conte

Courtenay Loiret

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Venez tricoter les histoires avec Céline !

À partir de 3 ans. .

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 mediathequepca@courtenay45.com

English :

Come knit stories with Céline!

German :

Stricken Sie mit Céline die Geschichten!

Italiano :

Venite a lavorare a maglia con Céline!

Espanol :

¡Ven a tejer historias con Céline!

