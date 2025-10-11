En Musique Conte Courtenay
En Musique Conte Courtenay samedi 11 octobre 2025.
En Musique Conte
Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11 12:30:00
2025-10-11
Venez tricoter les histoires avec Céline !
À partir de 3 ans. .
Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 mediathequepca@courtenay45.com
English :
Come knit stories with Céline!
German :
Stricken Sie mit Céline die Geschichten!
Italiano :
Venite a lavorare a maglia con Céline!
Espanol :
¡Ven a tejer historias con Céline!
L’événement En Musique Conte Courtenay a été mis à jour le 2025-10-04 par OT 3CBO