En musique, d’Encre et de vent La Haye du Puits La Haye

En musique, d’Encre et de vent

La Haye du Puits 5 Rue de la Libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Lecture musicale du magnifique ouvrage d’Encre et de vent où, à travers pinceau, plume, bambou et stylo, l’encre océanique des images et celle des écrits se rejoignent en de transversales noces poétiques… Somptueux voyage entre réel et irréel . Avec ses gongs, ses bols tibétains et son saxo, Laurent Fautras accompagne de façon inspiré les mots du livre dits par l’auteur François David, et par Antoinette Pham. Tout public, gratuit. .

La Haye du Puits 5 Rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : En musique, d’Encre et de vent

L’événement En musique, d’Encre et de vent La Haye a été mis à jour le 2026-03-04 par Côte Ouest Centre Manche