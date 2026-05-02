En nature Simone !!!, La Ruelle, Ségur-le-Château

En nature Simone !!! Samedi 2 mai, 15h00 La Ruelle Corrèze

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T15:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T15:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:30:00+02:00

Première sortie du club de balade, départ de la Ruelle à 15h00.

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « email », « value »: « info@laruelle-segur.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Première sortie du club de balade, départ de la Ruelle balade randonnée