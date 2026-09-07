En octobre ça bouge au foyer rural de Cortambert Le Bourg Cortambert
samedi 3 octobre 2026 · Le Bourg · Cortambert
Informations pratiques
Cortambert
En octobre ça bouge au foyer rural de Cortambert
Le Bourg Foyer rural de Cortambert Cortambert Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
Musique et théâtre à Cortambert
Samedi 03 octobre : concerts
20h MELO QUARTET : reprise de jazz, blues, folk…
22h REBORN : reprise de pop, folk…
Buvette et petite restauration à partir de 19h
Dimanche 04 octobre : théâtre
15h30 T’AS FAIT LA SOUPE : pièce écrite et jouée par Santilly sur Scène
Buvette et crêpes pendant l’entracte .
Le Bourg Foyer rural de Cortambert Cortambert 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 28 19 86 bbouiller@lilo.org
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English : En octobre ça bouge au foyer rural de Cortambert
L’événement En octobre ça bouge au foyer rural de Cortambert Cortambert a été mis à jour le 2026-09-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II