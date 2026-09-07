En octobre ça bouge au foyer rural de Cortambert Le Bourg Cortambert

Informations pratiques

Cortambert

En octobre ça bouge au foyer rural de Cortambert

Le Bourg Foyer rural de Cortambert Cortambert Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Musique et théâtre à Cortambert

Samedi 03 octobre : concerts

20h MELO QUARTET : reprise de jazz, blues, folk…

22h REBORN : reprise de pop, folk…

Buvette et petite restauration à partir de 19h

Dimanche 04 octobre : théâtre

15h30 T’AS FAIT LA SOUPE : pièce écrite et jouée par Santilly sur Scène

Buvette et crêpes pendant l’entracte .

Le Bourg Foyer rural de Cortambert Cortambert 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 28 19 86 bbouiller@lilo.org

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English : En octobre ça bouge au foyer rural de Cortambert

L’événement En octobre ça bouge au foyer rural de Cortambert Cortambert a été mis à jour le 2026-09-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II