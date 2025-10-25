En octobre, tous dehors ! Ateliers compostage Moncontour
En octobre, tous dehors ! Ateliers compostage Moncontour samedi 25 octobre 2025.
En octobre, tous dehors ! Ateliers compostage
Parking de la piscine La Tourelle Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 09:30:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Vous voulez tout savoir sur le compostage ? Participez à l’un des ateliers proposés par Lamballe Terre & Mer et repartez avec votre composteur en bois !
Sur inscription. .
Parking de la piscine La Tourelle Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement En octobre, tous dehors ! Ateliers compostage Moncontour a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor