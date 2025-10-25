En octobre, tous dehors ! Ateliers compostage Moncontour

En octobre, tous dehors ! Ateliers compostage Moncontour samedi 25 octobre 2025.

En octobre, tous dehors ! Ateliers compostage

Début : 2025-10-25 09:30:00

2025-10-25

Vous voulez tout savoir sur le compostage ? Participez à l’un des ateliers proposés par Lamballe Terre & Mer et repartez avec votre composteur en bois !

Sur inscription. .

Parking de la piscine La Tourelle Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne

