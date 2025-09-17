EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE SOULAGES EXPOSITION AU MUSÉE DU LUXEMBOURG Soulages, une autre lumière avenue Victor Hugo Rodez

avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez Aveyron

Début : 2025-09-17

fin : 2026-01-11

2025-09-17

Exposition au musée du Luxembourg



Du 17 septembre 2025 au 11 janvier 2026, le musée du Luxembourg à Paris organise une grande exposition consacrée aux peintures sur papier de Pierre Soulages. Organisée selon un parcours chronologique, l’exposition présentera à travers 130 œuvres l’évolution technique de l’artiste (fusain, brou de noix, encre, gouache) autour du support papier.



En 1946, Pierre Soulages commence par travailler le papier dans l’atelier de Courbevoie, principalement pour des raisons économiques et de rapidité d’exécution. Rapidement, le contraste et la lumière qui naissent de la confrontation entre le brou de noix et le blanc du papier, ainsi que le choix de la non-figuration portent en germe toute son œuvre future.

Dès 1948, les premières œuvres qu’il vend ou qui sont exposées sont des peintures sur papier. Dès lors, toutes les grandes rétrospectives consacrées à l’artiste présenteront conjointement œuvres sur papier et peintures sur toile. L’œuvre sur papier de Soulages forme un tout cohérent dans son approche formelle, sans cesse en résonance avec sa production sur toile.



Soulages n’a jamais établi de hiérarchie entre les différentes techniques pratiquées, accordant à ses réalisations sur papier autant de valeur qu’à ses peintures sur toile. Sa production de près de 800 peintures sur papier étalée de 1946 à 2004 l’atteste. Les titres de ces œuvres sur papier insistent sur leur statut de peinture et les outils utilisés par Soulages pour les réaliser sont ceux des peintres (brosse larges, couteaux).

Il ne faut pas voir les peintures sur papier de Soulages comme des esquisses préparatoires à ses peintures sur toile, et selon Colette Soulages Pierre était beaucoup plus libre avec le papier (citée dans un entretien avec Alfred Pacquement le 20 juin 2025 pour le catalogue de l’exposition).



Le musée Soulages apporte son soutien exceptionnel à l’exposition au musée du Luxembourg avec le prêt de 42 œuvres de ses collections.

avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez 12000 Aveyron Occitanie

