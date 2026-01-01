En partenariat Avec Orange cinéma Majestic Vesoul
En partenariat Avec Orange cinéma Majestic Vesoul mercredi 28 janvier 2026.
En partenariat Avec Orange
cinéma Majestic 16 rue du Docteur Courvoisier Vesoul Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 20:30:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
En partenariat avec Orange la projection du film Nezouh de Soudade Kaadan, puis une soirée festive à la Bambouseraie vous sera proposée ! (voir conditions dans les boutique Orange de Vesoul, Besançon, Gray, Remiremont et Belfort) .
cinéma Majestic 16 rue du Docteur Courvoisier Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 15 25 44 direction.vesoul@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : En partenariat Avec Orange
L’événement En partenariat Avec Orange Vesoul a été mis à jour le 2026-01-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL