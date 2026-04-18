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EN PASSANT ESPACE DELTA-PLEURTUIT Pleurtuit

EN PASSANT ESPACE DELTA-PLEURTUIT Pleurtuit

EN PASSANT ESPACE DELTA-PLEURTUIT Pleurtuit samedi 18 avril 2026.

Lieu : ESPACE DELTA-PLEURTUIT

Adresse : RUE RANSBACH-BAUMACH

Ville : 35730 Pleurtuit

Département : 35

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:30

EN PASSANT Début : 2026-04-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE DELTA-PLEURTUIT RUE RANSBACH-BAUMACH 35730 Pleurtuit 35

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