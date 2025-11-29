En passant Joué-lès-Tours
En passant Joué-lès-Tours samedi 29 novembre 2025.
En passant
Allée André Malraux Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 39.4 – 39.4 – 39.4 EUR
39.4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
39.4 .
Allée André Malraux Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement En passant Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-09-19 par ADT 37