En passant Le concert chansons 100% Goldman Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit

En passant Le concert chansons 100% Goldman

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

213 Productions présente En Passant Le concert chansons 100% Goldman

Des nouvelles surprises, des nouvelles chansons, des nouvelles mises en scènes, mais toujours la même énergie avec bien sur la même équipe de musiciens (Christophe Nègre Daniel Clifford Maxence Crouzard Jeff Gautier J.C. Givone Olivier Gann).

Un spectacle tout neuf qui vous plongera dans l’univers indémodable de Jean-Jacques Goldman.

La billetterie est accessible uniquement en ligne. Il n’y a pas de vente de billets à l’Espace Delta. .

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 51 76 04 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement En passant Le concert chansons 100% Goldman Pleurtuit a été mis à jour le 2026-02-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme