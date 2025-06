En passant par la taverne Paluel 2 juillet 2025 18:30

Seine-Maritime

En passant par la taverne 24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 18:30:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Florilège des plus beaux airs accompagnés de chansons à danser, ballets, chansons folastres & bacchanales, autrement dites vaudevires

Distribution :

Chloë Richard-Desoubeaux violon baroque et chant

Kaj Hamelin viole de gambe

Marie Breillat luth, théorbe, guitare baroque

Pierre-Yves Piriou et Chloë Richard-Desoubeaux escrime de spectacle

Réservation obligatoire Gratuit

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservation.closdesfees@mairie-paluel.fr

English : En passant par la taverne

A collection of the most beautiful arias accompanied by chansons à danser, ballets, chansons folastres & bacchanales, otherwise known as vaudevires

Cast:

Chloë Richard-Desoubeaux: baroque violin and vocals

Kaj Hamelin: viola da gamba

Marie Breillat: lute, theorbo, baroque guitar

Pierre-Yves Piriou and Chloë Richard-Desoubeaux: performance fencing

Reservations essential Free

German :

Miscellany of the most beautiful airs accompanied by chansons à danser, ballets, chansons folastres & bacchanales, autrement dites vaudevires

Besetzung:

Chloë Richard-Desoubeaux: Barockvioline und Gesang

Kaj Hamelin: Viola da gamba

Marie Breillat: Laute, Theorbe, Barockgitarre

Pierre-Yves Piriou und Chloë Richard-Desoubeaux: Show-Fechten

Reservierung erforderlich Kostenlos

Italiano :

Una raccolta delle più belle arie accompagnate da chansons à danser, balletti, chansons folastres e baccanali, altrimenti noti come vaudevires

Cast :

Chloë Richard-Desoubeaux: violino barocco e voce

Kaj Hamelin: viola da gamba

Marie Breillat: liuto, tiorba, chitarra barocca

Pierre-Yves Piriou e Chloë Richard-Desoubeaux: scherma performativa

Prenotazione obbligatoria Gratuito

Espanol :

Una colección de las más bellas arias acompañadas de chansons à danser, ballets, chansons folastres & bacchanales, también conocidas como vaudevires

Reparto :

Chloë Richard-Desoubeaux: violín barroco y voz

Kaj Hamelin: viola de gamba

Marie Breillat: laúd, tiorba, guitarra barroca

Pierre-Yves Piriou y Chloë Richard-Desoubeaux: esgrima escénica

Imprescindible reservar Gratuito

