EN PASSANT – PARC CHORUS Vannes

EN PASSANT Début : 2026-02-14 à 21:30. Tarif : – euros.

YAKA BREIZH & 213 PRODUCTIONS PRESENTENT : EN PASSANTAprès 3 ans de tournée non stop dans toute la France avec un passage remarqué à Tahiti, le groupe EN PASSANT revient dès le mois de janvier 2026avec un Nouveau Spectacle toujours 100% GOLDMANDes nouvelles surprises, des nouvelles chansons, des nouvelles mises en scènes ! mais toujours la même énergie avec bien sur la même équipe de musiciens (Christophe Nègre – Daniel Clifford – Maxence Crouzard – Jeff Gautier – J.C. Givone -Olivier Gann)Un Spectacle tout neuf qui vous plongera dans l’univers indémodable de JEAN – JACQUES GOLDMAN

PARC CHORUS Parc du Golfe 56000 Vannes 56