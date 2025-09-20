En pays bourgueillois quand la géographie et l’histoire expliquent le bâti traditionnel Foyer rural Benais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Martine Hubert Pellier est historienne et conférencière, elle vous accueille pour partager une analyse du bâti traditionel en Bourgueillois, à travers le prisme de la géographie locale et de l’histoire architecturale. La conférence de cette passionnée passionnante offre une lecture de notre patrimoine architectural local à laquelle elle associe les usages, la géographie et l’histoire…

Martine Hubert Pellier est auteure de « La Touraine des Troglodytes » et de « En Touraine les pierres parlent »

Foyer rural Place de la Liberté 37140 Benais Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

ADAC CAUE