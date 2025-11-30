En pied de Roy Lully, Rameau, Bach

Amilly

2025-11-30

Instruments si symboliques de l’histoire de France, l’orgue et la trompette représentent l’art de sonner à la française, synonyme de Grandiloquence. En ce XVIIème siècle où Louis XIV sera le grand roi, naît alors une véritable volonté royale de dominer l’Europe aussi par la culture. La France doit avoir la plus belle musique d’Europe , par ces mots attribués au Roi Soleil, il marque le tournant dans la construction des corps constitués de la Grande Ecurie et la Maison Militaire. Trompette Adrien Mabire, Orgue Jean-Luc HO. .

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 81 96 evj@amilly45.fr

