En piste ! Musée Montagnard Les Houches

En piste !

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 10:00:00

fin : 2025-12-31 11:30:00

Date(s) :

2025-12-31

Du nom à la couleur, réalise ton panneau de piste de ski ! Sur réservation au +33 (0)7 60 04 14 26 jusqu’à 18h la veille

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 37 musee-montagnard@ccvcmb.fr

English :

From name to color, create your own ski run sign! Reservations required on +33 (0)7 60 04 14 26 by 6pm the day before

German :

Vom Namen bis zur Farbe: Gestalte dein Skipistenschild! Mit Reservierung unter +33 (0)7 60 04 14 26 bis 18 Uhr am Vortag

Italiano :

Dal nome al colore, create il vostro cartello di pista! Per prenotare, chiamare il +33 (0)7 60 04 14 26 entro le 18.00 del giorno precedente

Espanol :

Desde el nombre hasta el color, ¡crea tu propio cartel de pista de esquí! Para reservar, llame al +33 (0)7 60 04 14 26 antes de las 18.00 h del día anterior

