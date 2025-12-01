En piste pour l’ouverture Pra Loup 1600 Uvernet-Fours
En piste pour l’ouverture Pra Loup 1600 Uvernet-Fours samedi 13 décembre 2025.
En piste pour l’ouverture
Pra Loup 1600 Front de pistes Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Praloup fête son ouverture de station !
Dès 9h, profitez des pistes, animations festives et pleins de surprises.
❄️ Une journée magique pour lancer l’hiver ! ❄️
Pra Loup 1600 Front de pistes Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 84 10 04 info@praloup.com
English :
Praloup celebrates its resort opening!
From 9am, enjoy the slopes, festive entertainment and lots of surprises.
?? A magical day to launch winter! ??
German :
Praloup feiert die Eröffnung des Skigebiets!
Ab 9 Uhr können Sie von den Pisten, festlichen Animationen und vielen Überraschungen profitieren.
?? Ein magischer Tag, um den Winter einzuläuten!?
Italiano :
Praloup festeggia l’apertura del suo resort!
Dalle 9 del mattino, godetevi le piste, l’intrattenimento festivo e tante sorprese.
?? Una giornata magica per inaugurare la stagione invernale!
Espanol :
¡Praloup celebra la apertura de su centro turístico!
A partir de las 9 de la mañana, disfrute de las pistas, animaciones festivas y muchas sorpresas.
?? Un día mágico para inaugurar la temporada de invierno
