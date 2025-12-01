En piste pour l’ouverture Pra Loup 1600 Uvernet-Fours

En piste pour l'ouverture Pra Loup 1600 Uvernet-Fours samedi 13 décembre 2025.

En piste pour l’ouverture

Pra Loup 1600 Front de pistes Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Praloup fête son ouverture de station !



Dès 9h, profitez des pistes, animations festives et pleins de surprises.



❄️ Une journée magique pour lancer l’hiver ! ❄️

Pra Loup 1600 Front de pistes Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 84 10 04 info@praloup.com

English :

Praloup celebrates its resort opening!



From 9am, enjoy the slopes, festive entertainment and lots of surprises.



?? A magical day to launch winter! ??

German :

Praloup feiert die Eröffnung des Skigebiets!



Ab 9 Uhr können Sie von den Pisten, festlichen Animationen und vielen Überraschungen profitieren.



?? Ein magischer Tag, um den Winter einzuläuten!?

Italiano :

Praloup festeggia l’apertura del suo resort!



Dalle 9 del mattino, godetevi le piste, l’intrattenimento festivo e tante sorprese.



?? Una giornata magica per inaugurare la stagione invernale!

Espanol :

¡Praloup celebra la apertura de su centro turístico!



A partir de las 9 de la mañana, disfrute de las pistas, animaciones festivas y muchas sorpresas.



?? Un día mágico para inaugurar la temporada de invierno

