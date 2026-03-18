En Plaine Nature-Chants des oiseaux

Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Apprenez à reconnaitre les chants des espèces présentes dans différents milieux qui nous entourent (prairies, villages, forêts vosgiennes).

Sur inscription.

Le lieu de rendez-vous précis sera communiqué à l’inscription.Tout public

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Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 7 81 52 29 81 contact@etcterra.fr

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English :

Learn to recognize the songs of the species present in the different environments that surround us (meadows, villages, Vosges forests).

Registration required.

The exact meeting place will be communicated upon registration.

L’événement En Plaine Nature-Chants des oiseaux Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES