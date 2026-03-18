En Plaine Nature-Chants des oiseaux Raon-l’Étape
En Plaine Nature-Chants des oiseaux Raon-l’Étape samedi 4 avril 2026.
En Plaine Nature-Chants des oiseaux
Raon-l’Étape Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Apprenez à reconnaitre les chants des espèces présentes dans différents milieux qui nous entourent (prairies, villages, forêts vosgiennes).
Sur inscription.
Le lieu de rendez-vous précis sera communiqué à l’inscription.Tout public
0 .
Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 7 81 52 29 81 contact@etcterra.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn to recognize the songs of the species present in the different environments that surround us (meadows, villages, Vosges forests).
Registration required.
The exact meeting place will be communicated upon registration.
L’événement En Plaine Nature-Chants des oiseaux Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES