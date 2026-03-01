En Plaine Nature-Les fleurs du printemps

Bionville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le printemps est là ! Profitez-en pour découvrir les plantes qui fleurissent dès les premiers beaux jours venus, tandis que d’autres n’ont même pas encore déployées toutes leurs feuilles.

Sur inscription.

Lieux de rendez-vous précis communiqués à l’inscription.Tout public

0 .

Bionville 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 81 52 29 81 contact@etcterra.fr

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English :

Spring is here! Take this opportunity to discover the plants that are blooming as soon as the first fine days arrive, while others haven’t even unfurled their leaves yet.

Registration required.

Precise meeting points to be communicated on registration.

L’événement En Plaine Nature-Les fleurs du printemps Bionville a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES