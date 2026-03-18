En Plaine Nature-Les plantes médicinales comestibles

Bionville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le long d’un petit parcours découvrez quelques plantes de bord de chemin qui offrent leurs saveurs et leurs bienfaits à qui veut bien s’intéresser à elles.

Sur inscription.

Le lieux précis du rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.Tout public

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Bionville 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 81 52 29 81 contact@etcterra.fr

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English :

Along a short trail, discover some of the plants found along the way, offering their flavours and benefits to those who take an interest in them.

Registration required.

The exact meeting place will be communicated upon registration.

L’événement En Plaine Nature-Les plantes médicinales comestibles Bionville a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES