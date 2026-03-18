En Plaine Nature-Traces et indices d’animaux Celles-sur-Plaine
En Plaine Nature-Traces et indices d’animaux Celles-sur-Plaine jeudi 6 août 2026.
En Plaine Nature-Traces et indices d’animaux
Celles-sur-Plaine Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Partez à la découvert des animaux qui peuplent nos forêts grâce aux indices qu’ils laissent sur leur passage.
Sur inscription.
Le lieux précis du rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.Tout public
0 .
Celles-sur-Plaine 88110 Vosges Grand Est +33 7 81 52 29 81 contact@etcterra.fr
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English :
Discover the animals that live in our forests, thanks to the clues they leave in their wake.
Registration required.
The exact meeting place will be communicated upon registration.
L’événement En Plaine Nature-Traces et indices d’animaux Celles-sur-Plaine a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES