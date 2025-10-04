En plein ventre : la naissance de Niki de Saint Phalle, rencontre avec Charlotte Barberon Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

En plein ventre : la naissance de Niki de Saint Phalle, rencontre avec Charlotte Barberon Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris samedi 4 octobre 2025.

Charlotte

Barberon est agrégée de lettres, enseigne le français et participe aux classes

à horaires aménagés en arts plastiques (CHAAP) ce qui lui permet de concilier

le français et les arts plastiques. En 2015, elle découvre l’œuvre de Niki de

Saint Phalle au Grand Palais. Depuis, cette artiste l’accompagne.

Niki de Saint Phalle fait l’objet de plusieurs expositions en 2025 : au Grand Palais à Paris, à l’Hôtel de Caumont à AIx-en-Provence. Au Québec et en Angleterre.

Charlotte Barberon livre un portrait personnel de l’artiste : de l’enfant marginale et violentée, de la jeune fille rebelle et brillante, à l’artiste accomplie à côté de Jean Tinguely.

C’est également un magnifique hommage à l’art qui sauve un être, un corps, déformés par des souffrances enfouies.

Découvrez Niki, comme Nikê, déesse de la Victoire, une artiste aux multiples facettes pour une œuvre pleine de couleurs !

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T15:00:00+02:00_2025-10-04T16:30:00+02:00

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

https://www.ateliershenrydougier.com/index.html +33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr