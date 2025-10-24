En plus de l’oeil, le corps Tentatives photographiques de Marc Pataut Centre d’art Gwinzegal Guingamp

En plus de l’oeil, le corps Tentatives photographiques de Marc Pataut

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2026-02-01 18:30:00

2025-10-24

L’exposition est une rétrospective de poche qui se concentre sur quelques

projets phares de Marc Pataut. Elle souligne combien l’expérience d’un atelier photographique mené avec des enfants de l’hôpital de jour d’Aubervilliers a été déterminante, et en propose une relecture. Elle met l’accent sur les années 1990 où l’artiste expérimente une variété de formes qui engagent le corps et les relations aux autres portraits de compagnons d’Emmaüs en Alsace, reportage sur le terrain du Cornillon avant la construction du Grand Stade de France, photographies réalisées par des vendeurs du journal La Rue à Paris, portraits de chômeurs portés lors de

manifestations… .

