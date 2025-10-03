« En première ligne » au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

« En première ligne » au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac vendredi 3 octobre 2025.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
– de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-03
fin : 2025-10-03

Date(s) :
2025-10-03

1h 32min | Drame
De Petra Biondina Volpe
Avec Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin
Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous- effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper… 4  .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie  

English :

1h 32min | Drama
By Petra Biondina Volpe
With Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin

German :

1h 32min | Drama
Von Petra Biondina Volpe
Mit Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin

Italiano :

1h 32min | Dramma
Di Petra Biondina Volpe
Con Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin

Espanol :

1h 32min | Drama
Por Petra Biondina Volpe
Con Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin

