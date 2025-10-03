« En première ligne » au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
« En première ligne » au cinéma à St Geniez d’Olt
Début : Vendredi 2025-10-03
1h 32min | Drame
De Petra Biondina Volpe
Avec Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin
Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous- effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper… 4 .
