En première ligne Cameo Saint Sébastien Nancy mercredi 24 septembre 2025.

En première ligne Mercredi 24 septembre, 20h15 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-24T20:15:00 – 2025-09-24T21:47:00
Fin : 2025-09-24T20:15:00 – 2025-09-24T21:47:00

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Cné-débat – Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à… Cameo Saint Sébastien En première ligne