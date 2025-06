En Promenade Festival Bruges-Capbis-Mifaget 18 juillet 2025 20:00

Pyrénées-Atlantiques

En Promenade Festival 5 Chemin de Berdou Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Salut les promeneurs !

Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer la toute première édition du En Promenade Festival les 18, 19 et 20 juillert 2025 !

Préparez-vous pour une escapade sonore inédite dans les montagnes du Sud Ouest. Rejoignez-nous à 30mn de Pau, dans un écrin de verdure, pour un voyage immersif au cœur du son et de la nature.

Nos DJs préférés vous embarqueront dans un univers musical riche et varié, mêlant électro, techno, tech-house et bien plus encore, avec des morceaux soigneusement diggés tout au long de l’année.

Plongez dans l’univers unique du En Promenade Festival, un évènement qui vous transporte pendant 3 jours de musique, de découvertes et de partage. .

5 Chemin de Berdou

Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

