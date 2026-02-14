EN QUETE D OVOCYTES, Cameo Commanderie, Nancy
EN QUETE D OVOCYTES, Cameo Commanderie, Nancy jeudi 26 février 2026.
EN QUETE D OVOCYTES Jeudi 26 février, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-26T20:15:00+01:00 – 2026-02-26T21:12:00+01:00
Fin : 2026-02-26T20:15:00+01:00 – 2026-02-26T21:12:00+01:00
Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=D2HSK »}]
Ciné-débat Cameo Commanderie EN QUETE D OVOCYTES