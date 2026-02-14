En quête d’Actu, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

En quête d’Actu 25 février et 15 avril Bibliothèque Mériadeck Gironde

Début : 2026-02-25T18:00:00+01:00 – 2026-02-25T19:00:00+01:00

Fin : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00

Une actualité chasse l’autre, et nous manquons parfois d’éléments pour prendre du recul ou savoir comment se positionner face à cette avalanche toujours plus importante d’informations Nous vous proposons un rendez-vous mensuel pour y voir un peu plus clair : un cycle de courtes conférences pour recontextualiser et remettre en perspective un des débats qui fait les gros titres.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

