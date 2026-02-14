En quête d’Actu : Foot business, les ripostes coopératives, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

En quête d’Actu : Foot business, les ripostes coopératives Lundi 23 février, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T18:00:00+01:00 – 2026-02-23T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-23T18:00:00+01:00 – 2026-02-23T19:00:00+01:00

Une actualité chasse l’autre, et nous manquons parfois d’éléments pour prendre du recul ou savoir comment se positionner face à cette avalanche toujours plus importante d’informations Nous vous proposons un rendez-vous mensuel pour y voir un peu plus clair : un cycle de courtes conférences pour recontextualiser et remettre en perspective un des débats qui fait les gros titres.

Lundi 23 février Timothée Duverger, enseignant à Sciences Po Bordeaux, parlera des ripostes coopératives qui s’organisent face au foot businness.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.editionsbdl.com/auteur_livre/timothee-duverger/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Un rendez-vous mensuel pour y voir un peu plus clair dans l’actualité et prendre du recul journalisme actualité

editionsbdl