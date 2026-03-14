En quête de chouettes Sortie Nature rdv devant la salle des associations Saint-Nicodème

En quête de chouettes Sortie Nature

rdv devant la salle des associations 10 rue de l’église Saint-Nicodème Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Dans la nuit, il y a souvent le houhouhou hou que l’on attribue facilement au hibou, à moins que ce ne soit la chouette ? Une sortie en famille, de nuit, pour découvrir les noctambules. Sortie tout public. Réservation obligatoire.10 .

rdv devant la salle des associations 10 rue de l’église Saint-Nicodème 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement En quête de chouettes Sortie Nature Saint-Nicodème a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol