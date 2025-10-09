En quête de galaxies Rue Aristote, Université du Mans Le Mans

2025-10-09

En quête de galaxies.

Les galaxies sont parmi les plus vastes structures de l’Univers. Aujourd’hui, grâce aux avancées technologiques des télescopes, elles peuvent être observées avec une précision inédite, et détectées jusqu’aux limites de l’Univers observable, peu après le Big Bang. Leur étude permet ainsi de retracer l’histoire cosmique sur des milliards d’années.

À l’occasion de la parution de ses mémoires, En quête de galaxies, Roland Bacon viendra partager les résultats de ses recherches sur les galaxies, ainsi que l’histoire du développement d’une nouvelle technique d’analyse de la lumière des astres. Il expliquera comment cette avancée a révolutionné notre compréhension du cosmos et ouvert la voie à de nouvelles découvertes majeures.

« Ce fut une belle aventure, qui m’a amené à côtoyer un grand nombre d’esprits brillants des chercheurs, des ingénieurs et des industriels, de toutes nationalités, tous engagés vers un même et noble objectif, celui de la quête de connaissance. J’ai eu la chance de réaliser des instruments et de conduire des observations pour les plus grands télescopes de la planète, tous situés dans des endroits extraordinaires, comme les hauts volcans d’Hawaï et des Canaries, ou dans le désert de l’Atacama, au Chili. Ce que je retiens avant tout de ces années riches d’expériences, c’est l’aventure collective de la connaissance. C’est celle-ci que je voudrais faire partager avec ce témoignage.”

Pour ceux qui le souhaitent, la conférence se clôturera par une séance de dédicace de son livre. .

Rue Aristote, Université du Mans ENSIM Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire contactastromaine@gmail.com

