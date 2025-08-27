En quête de galaxies UMS Pythéas CNRS Aix Marseille Université Saint-Michel-l’Observatoire
Mercredi 2025-08-27 18:00:00
2025-08-27 19:00:00
2025-08-27
Conférence par Roland Bacon
Astrophysicien et directeur de recherche émérite au CNRS au Centre de Recherche d’Astrophysique de Lyon
UMS Pythéas CNRS Aix Marseille Université Observatoire de Haute-Provence
Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 64 00 ohp.visites@osupytheas.fr
English :
Lecture by Roland Bacon
Astrophysicist and CNRS Emeritus Research Director at the Lyon Astrophysics Research Centre
German :
Vortrag von Roland Bacon
Astrophysiker und emeritierter Forschungsdirektor des CNRS am Centre de Recherche d’Astrophysique de Lyon (Forschungszentrum für Astrophysik in Lyon)
Italiano :
Conferenza di Roland Bacon
Astrofisico e direttore emerito della ricerca presso il CNRS, Centro di ricerca astrofisica di Lione
Espanol :
Conferencia de Roland Bacon
Astrofísico y Director Emérito de Investigación en el CNRS, Centro de Investigación Astrofísica de Lyon
