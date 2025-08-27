En quête de galaxies UMS Pythéas CNRS Aix Marseille Université Saint-Michel-l’Observatoire

Début : Mercredi 2025-08-27 18:00:00

fin : 2025-08-27 19:00:00

2025-08-27

Conférence par Roland Bacon

Astrophysicien et directeur de recherche émérite au CNRS au Centre de Recherche d’Astrophysique de Lyon

Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 64 00 ohp.visites@osupytheas.fr

English :

Lecture by Roland Bacon

Astrophysicist and CNRS Emeritus Research Director at the Lyon Astrophysics Research Centre

German :

Vortrag von Roland Bacon

Astrophysiker und emeritierter Forschungsdirektor des CNRS am Centre de Recherche d’Astrophysique de Lyon (Forschungszentrum für Astrophysik in Lyon)

Italiano :

Conferenza di Roland Bacon

Astrofisico e direttore emerito della ricerca presso il CNRS, Centro di ricerca astrofisica di Lione

Espanol :

Conferencia de Roland Bacon

Astrofísico y Director Emérito de Investigación en el CNRS, Centro de Investigación Astrofísica de Lyon

L’événement En quête de galaxies Saint-Michel-l’Observatoire a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon