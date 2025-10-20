En quête de l’élixir lacté Laval

Une aventure à vivre en famille !

Sur les rives de la rivière la Mayenne qui coule tout près du musée, vit depuis toujours un peuple joyeux et infiniment petit les Méhennes. Non loin, parmi les nénuphars et les roseaux s’abritent une multitude de petites lucioles qui aiment danser et chanter. Mais un grand malheur est arrivé !

Équipés d’une sacoche de jeux, venez jouer et réaliser des épreuves pour aider le peuple de la rivière la Mayenne, les Méhennes, à retrouver l’Élixir Lacté qui se cache dans le musée !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

• Horaires entrée de 14h à 18h

• Durée (temps approximatif de jeu) 1h30

• Tarifs location du kit à 5 € + Ticket visite libre par personne adulte 7 € 12-17 ans 5 € 5-11 ans 3 €

• Public de 4 à 12 ans accompagnés

• Réservation obligatoire (entre 3 et 6 personnes par équipe) .

18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 51 90 musee.lacitedulait@fr.lactalis.com

English :

An adventure for the whole family!

German :

Ein Abenteuer für die ganze Familie!

Italiano :

Un’avventura per tutta la famiglia!

Espanol :

Una aventura para toda la familia

