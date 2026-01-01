En quête de liberté | Galerie 25 Galerie 25 Clermont-Ferrand

En quête de liberté | Galerie 25

Découvrez les archives d’un photographe de cinéma, Bruno CALVO à la galerie 25 pendant le Festival du court-métrage. Un nouveau regard sur de nombreux films tels La Môme, Un long Dimanche de fiançailles, Jackie, Blueberry, Now you see me, …

English :

Discover the archives of film photographer Bruno CALVO at Galerie 25 during the Short Film Festival. A new look at films such as La Môme, Un long Dimanche de fiançailles, Jackie, Blueberry, Now you see me, …

