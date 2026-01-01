En quête de liberté | Galerie 25 Galerie 25 Clermont-Ferrand
En quête de liberté | Galerie 25 Galerie 25 Clermont-Ferrand vendredi 30 janvier 2026.
En quête de liberté | Galerie 25
Galerie 25 25 rue de la Treille Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-30 10:00:00
fin : 2026-02-11 18:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Découvrez les archives d’un photographe de cinéma, Bruno CALVO à la galerie 25 pendant le Festival du court-métrage. Un nouveau regard sur de nombreux films tels La Môme, Un long Dimanche de fiançailles, Jackie, Blueberry, Now you see me, …
.
Galerie 25 25 rue de la Treille Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 62 76 97 n25.galerie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the archives of film photographer Bruno CALVO at Galerie 25 during the Short Film Festival. A new look at films such as La Môme, Un long Dimanche de fiançailles, Jackie, Blueberry, Now you see me, …
L’événement En quête de liberté | Galerie 25 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-01-20 par Clermont Auvergne Volcans