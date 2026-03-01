En quête de liberté – Projection de courts-métrages documentaires Le Shakirail Paris
En quête de liberté – Projection de courts-métrages documentaires Le Shakirail Paris vendredi 27 mars 2026.
Ouverture des portes 19h
Début de la projection 19h30
Au Shakirail, 72 rue Riquet 75018 Paris.
Au programme :
« Elana » (12min) de Erika Haglund :
Elana, attachante et drôle, fête ses 18 ans cette année. Elle partage sa vie entre l’institut médico-professionnel où elle est apprentie et les premiers stages en ESAT (Établissement de travail protégé pour travailleurs handicapés). Mais ce qu’Elana préfère, c’est s’échapper sur son cerceau aérien…
« Appels Sortants » (20min) d’Inès Fabry Garcia :
Chaque jour, les opératrices d’une permanence juridique téléphonique, reçoivent les appels de personnes détenus. Peu à peu les conversations échappent à leur fonction première.
« La maison à tonton » (17min) de Alice Nouvel :
Dans « La maison à Tonton », Carole, Jean-Pierre et Michel vivent ensemble après un internement psychiatrique. En marge de la société, ils inventent une autre manière d’habiter le monde, entre autonomie et liens solidaires.
« Submarino Volador » (24min) de Lucas Zacarias :
Jonathan, un garçon cubain de 4 ans, tombe sur son père et son grand-père alors que ceux ci réparent de vieilles machines à laver du siècle passé au sein d’un lavomatic abandonné. Alors qu’il joue avec l’un des anciens équipements, Jonathan s’imagine voyageant à travers le temps à bord d’un sous-marin volant, sa famille s’engage alors dans le défi de faire de son rêve réalité.
L’association Premiers Regards participe à La fête du court-métrage 2026 ! Pour cette occasion nous vous proposons 4 courts-métrages autours du thème de la liberté. Projection gratuite en présence des réalisatrices et buvette sur place !
Le vendredi 27 mars 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-27T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-28T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-27T19:00:00+02:00_2026-03-27T23:00:00+02:00
Le Shakirail 72, rue Riquet 75018 Paris
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