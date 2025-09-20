En quête de mon Patrimoine : Programmation spéciale médiathèque La Passerelle Vitrolles

Samedi 20 septembre, 14h00 médiathèque La Passerelle Bouches-du-Rhône

Nos ateliers sont gratuits et accessibles à partir de 6 ans.

En quête de mon Patrimoine est un projet qui vise à favoriser l’accès à la Culture et l’appropriation du Patrimoine par le jeune public. En articulation avec les Journées européennes du Patrimoine, nous organiserons une manifestation de clôture du projet. Cette programmation spéciale se déroulera sur une demi-journée et sera composée d’activités ouvertes au jeune public : Atelier Incrustation sur un fond vert . A l’issue de nos différentes sessions d’activités, nous terminerons la manifestation par la restitution publique des différentes créations réalisées au cours de l’après-midi et par la présentation en avant-première de notre Docu-fiction réalisés lors des vacances de Printemps. Prévue au sein de l’auditorium de la médiathèque La Passerelle, cette projection permettra d’inviter les participants à venir voir leurs films sur grand écrans et d’associer leurs parents et nos différents partenaires à ce moment de clôture du projet, imaginé festif et convivial.

médiathèque La Passerelle 1 avenue des Salyens 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 77 90 40 https://mediatheques.vitrolles13.fr/default/la-passerelle.aspx?_lg=fr-FR

Ateliers d’initiation à la réalisation de créations audiovisuelles pour le Web autour du patrimoine local et de la promotion d’œuvres artistiques.

vatoslocosvideo