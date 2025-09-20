En quête de papier : Murder Party Musée de la Résistance et du Combattant Montauban

En quête de papier : Murder Party Samedi 20 septembre, 20h30 Musée de la Résistance et du Combattant Tarn-et-Garonne

Gratuit. À partir de 10 ans. Réservation obligatoire. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T23:00:00

Enquête en temps de guerre : une mission pour la Résistance

Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, la Résistance projette d’intercepter une livraison de papier, d’encre et de machines destinées au service de propagande du gouvernement de Vichy.

Alors qu’un agent infiltré s’apprête à transmettre des informations cruciales, son corps est retrouvé sans vie.

Tandis que la police ouvre une enquête, la Résistance mène ses propres investigations…

Votre mission : retrouver le meurtrier et mettre la main sur la livraison avant qu’il ne soit trop tard.

Musée de la Résistance et du Combattant 2 boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban 82000 Lalande Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 66 03 11 http://www.museeresistance.montauban.com/ Le musée de la Résistance et du combattant se situe à l'espace Perbosc. Cet établissement culturel fait partie du pôle patrimoine culturel. Le Pôle rassemble le CIAP, les archives municipales, la bibliothèque patrimoniale et le musée de la Résistance et du combattant.

Murder Party © Musée de la Résistance et du Combattant – ville de Montauban