EN QUÊTE DE POLICE Médiathèque Jean-d’Ormesson Treillières

EN QUÊTE DE POLICE

Médiathèque Jean-d’Ormesson Av. du Général-de-Gaulle Treillières Loire-Atlantique

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-29

2025-11-21

Une immersion palpitante dans le monde de la police à la Médiathèque

Venez résoudre des énigmes, découvrir les coulisses des enquêtes criminelles et partager votre passion du polar !

Au programme cluedo géant, ateliers police scientifique, soirée jeux vidéo, animations pour petits et grands, et bien plus encore ! .

