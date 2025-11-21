EN QUÊTE DE POLICE Médiathèque Jean-d’Ormesson Treillières
EN QUÊTE DE POLICE Médiathèque Jean-d’Ormesson Treillières vendredi 21 novembre 2025.
EN QUÊTE DE POLICE
Médiathèque Jean-d’Ormesson Av. du Général-de-Gaulle Treillières Loire-Atlantique
Une immersion palpitante dans le monde de la police à la Médiathèque
Venez résoudre des énigmes, découvrir les coulisses des enquêtes criminelles et partager votre passion du polar !
Au programme cluedo géant, ateliers police scientifique, soirée jeux vidéo, animations pour petits et grands, et bien plus encore ! .
Médiathèque Jean-d’Ormesson Av. du Général-de-Gaulle Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 94 61 76 mediatheque@treillieres.fr
English :
A thrilling immersion into the world of the police at the Médiathèque
German :
Ein spannendes Eintauchen in die Welt der Polizei in der Mediathek
Italiano :
Un’emozionante immersione nel mondo della polizia alla Médiathèque
Espanol :
Una emocionante inmersión en el mundo de la policía en la Médiathèque
