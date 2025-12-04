En Quête de Sens : Lydie Lescarmontier et Françoise Amelineau Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 15 janvier 2026, 18h30 Ille-et-Vilaine

La glaciologue Lydie Lescarmontier et l’écologue Françoise Amelineau sont les invitées du cycle de conférence _En quête de Sens_,

initiative de diffusion des savoirs portée par les étudiant·es du CPES élaboré en partenariat avec le Service Culturel de l’Université de Rennes.

**Lydie Lescarmontier, glaciologue.**

Dans La voix des pôles, la glaciologue Lydie Lescarmontier avoue ressentir pour l’Antarctique un amour aussi fort que celui des liens du sang. Elle témoigne dans son ouvrage des merveilles du pôle mais aussi des frustrations et dangers inhérents aux missions scientifiques polaires. Elle s’interroge sur la direction à donner à sa carrière de glaciologue : comment servir au mieux la cause environnementale ?

Les étudiants du CPES aborderont tout particulièrement avec elle la singularité de sa trajectoire, la complémentarité des métiers dédiés à la préservation de l’environnement et son travail au sein de l’Office for Climate Education, fondation internationale placée sous l’égide de l’UNESCO.

**Françoise Amelineau, écologue**

Françoise Amelineau est écologue et travaille sur les oiseaux marins polaires. Elle a participé a un hivernage à la station Dumont d’Urville pour travailler sur les manchots empereurs et Adélie entre novembre 2010 et février 2012, avec le laboratoire d’écologie de Strasbourg.

**► Jeudi 15 janviere à 18h30 au Diapason**

**Gratuit > Réservation**

_Le Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) SEnS est une formation sélective en trois ans, co-portée par l’ENS Rennes, l’Université de Rennes et le lycée Chateaubriand._

